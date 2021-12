Principe Alberto, la confessione della star italiana: "Com'è a letto". Altra mazzata per Charlene, chi confessa

18 dicembre 2021 a

Al centro dei riflettori e del gossip, loro malgrado, ci sono Charlene di Monaco e il marito, il principe Alberto. Un periodo drammatico per la Wittstock, ricoverata in una località segreta dopo essere rimasta lunghi mesi lontana dal principato. E un periodo difficile anche per la coppia, che viene data in crisi ormai da anni. Ciò che accade a Palazzo Grimaldi è avvolto nel mistero, ma gli spifferi suggeriscono che molti fattori non siano al loro posto.

E così, in questo contesto, la stampa mondiale si scatena, cerca dettagli, interroga fonti per capire cosa stia accadendo. E nel medesimo contesto, ecco rispuntare vecchi gossip. Uno, in particolare, che riguarda Alberto, uno che ha la fama di donnaiolo, tanto che dietro alla crisi sempiterna con Charlene ci sarebbero anche dei tradimenti. Al principe sono state attribuite numerose relazioni, alcune note e altre mai confermate.

E una di queste relazioni porta dritta dritta in Italia: negli anni '90, infatti, Alberto aveva perso la testa per Simona Tagli, icona della nostra tv in quegli anni. Il successo arrivò con Domenica In, dove fu chiamata da Gianni Boncompagni dopo che quest'ultimo la aveva notata a Sanremo, dove si presentò con il suo celebre fisico procace e una minigonna da urlo. E insomma, anche il principe si invaghì di lei.

In una recente intervista, Simona Tagli parlò proprio del primo incontro con il principe: "L’ho conosciuto a una cena a Roma nel 1998. Diciamo che per incontrarmi ha varcato i confini diverse volte. Abbiamo vissuto bellissimi momenti di complicità e provo ancora affetto per lui. È molto somigliante a sua madre Grace e ha sempre conservato nel tempo un suo fair play". E ancora, raccontava cosa le piacesse di lui: "A me invece attirava il contrasto tra il suo decisionismo nel ruolo di ambasciatore del Principato e un modo di fare fanciullesco nella vita privata. Era anche molto passionale nell’intimità", concludeva Simona Tagli. Insomma, la storia c'è stata. Eccome...

