Michelle Hunziker senza mutande e reggiseno: "Ma si può?", vacanza dai risvolti piccanti

Le vacanze dei vip continuano a tenere banco sui social. Adesso arrivano quelle di Michelle Hunziker e Serena Autieri. Sono partite insieme per trascorrere qualche giorno sulla neve. Sciate e rifugi in alta quota, ma anche una cena altoatesina di sera. Insomma, Michelle e Serena Autieri sono sempre più complici.

Aurora Ramazzotti, invece, la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti, è alle Maldive insieme al fidanzato Goffredo. Ma per la Hunziker c'è un fuoriprogramma: apre la valigia in albergo e scopre di aver dimenticato il completo intimo. "Amica grazie che mi hai prestato le mutande", dice. "Due mutande e un reggiseno nuovo di pacca", risponde la Autieri. "Ma si può non aver portato le mutande in vacanza?", continua Michelle. "Ma ci penso io a te", risponde Serena. Insomma, un vero e proprio siparietto che fa sorridere praticamente tutti sui social. "Ma questo era un vestito bellissimo", ripete. "Ma cosa combini? Ti ho dato le mutande, detto proprio francamente. Adesso ti darò pure i vestiti".

La discussione prosegue. Michelle dice: "Ma secondo voi, mandandolo in tintoria, posso recuperarlo questo vestito?". Intanto, la Autieri - sempre sui social - precisa quanto sia stata indispensabile sulla neve la sua amica svizzera. "Sono molto leggiadra sulla neve e infatti sono nata a Bolzano: è il mio elemento naturale", dice l'attrice napoletana che non riesce a mantenere l'equilibrio sulle piste. "Ma guarda che te la cavi di brutto": Michelle cerca di incoraggiarla. La loro vacanza sulla neve diventa virale in pochissimo tempo, sui social - a quanto pare - non si parla di altro.

