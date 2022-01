Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, "la favola traballa". Voci esplosive sulla crisi: "Pare che..."

13 gennaio 2022 a

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? La coppia è finita di nuovo sotto i riflettori del gossip dopo le indiscrezioni lanciate dal magazine Diva e Donna. "Secondo persone molto vicine alla coppia pare che questa crisi sia scoppiata qualche settimana fa", scrive la rivista. E ancora: "Traballa la loro favola d’amore…”. Il motivo? Non si sa, ma pare che il Natale appena trascorso sia stato decisamente anomalo per i due.

Stando al magazine, Michelle e Tomaso starebbero addirittura vivendo in due case separate al momento: "Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivrebbero in due case distinte da fine novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive la sua quotidianità a Bergamo". Stando a queste indiscrezioni, la conduttrice tornerebbe a Bergamo solo nel weekend. Inoltre, secondo il magazine, la coppia non avrebbe trascorso nemmeno la vigilia di Natale insieme.

E anche se le motivazioni alla base della presunta crisi sono sconosciute, Diva e Donna sostiene siano emersi dei problemi tra di loro: "Sembravano formare una squadra indistruttibile. Forse con il passare del tempo sono emerse delle fragilità che dovranno trovare una collocazione o una via d’uscita”. Per ora, comunque, nessuno dei due è intervenuto per confermare o smentire queste voci.

