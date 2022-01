Elisabetta Canalis, "Lato B di marmo". Svelato il suo segreto: le foto inbikini oltre la censura

31 gennaio 2022 a

Elisabetta Canalis ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti ad alto tasso erotico. La ex velina infatti si è fatta fotografare mentre indossa un bikini striminzito che non lascia spazio all'immaginazione. La Canalis, splendente come sempre, mostra il suo fisico scultoreo e le sue forme perfette che fanno impazzire i fan.

Inutile dire infatti che i suoi follower l'hanno riempita di cuoricini e di commenti pieni di complimenti: "Sei bellissima", "Che corpo", "ho finito le parole", e così via.

Nelle foto Elisabetta Canalis si mostra anche con la tavola da surf, sport che, da quando vive in California con il marito e la figlia Skyler Eva, pratica moltissimo, insieme ovviamente alle sedute di pilates e ginnastica a cui non rinuncia mai.

