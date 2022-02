Alessia Marcuzzi allo speccho, la foto in costume che "sconvolge" Dubai

Francesco Fredella 14 febbraio 2022 a

a

a

Alessia Marcuzzi sbarca a Dubai. E gli scatti sono subito bollenti. L'ex conduttrice di Mediaset, che ormai ha mollato il Biscione, è volata insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e alla cognata per qualche giorno di relax negli Emirati. Si parla da tempo di un suo ritorno in tv, ma tutto resta avvolto nel mistero. La Marcuzzi sfoggia un fisico da urlo con gambe perfetto e décolleté da sogno. Insomma un vero spettacolo super sexy per i suoi fan (che sono migliaia).

"Perché non torna alle Iene". Marucuzzi, gran rifiuto a Mediaset e tam-tam impazzito: la dichiarazione di guerra

Alessia Marcuzzi mentre attraversa sulle strisce pedonali nel bel mezzo di una strada di Dubai, una scena che diventa subito virale forse anche per la minigonna che risalta le sue gambe e per dei tacchi altissimi. Davanti a lei c'è il Videomaker, che la segue in questo scorcio di vacanza social.

"Con tutte le bastonate che ho preso...". Stefano De Martino? Da Belen Rodriguez una drammatica risposta





Dopo l'addio alla tv, la Marcuzzi sta vivendo un bel momento di serenità: si sta dedicando ad un'attività imprenditoriale di cosmetici e di borse, lanciando nuove mode e tanto - ma davvero tanto - stile. I suoi followers sono praticamente pazzi di lei. Adesso, però, tutti si chiedono quando possa tornare in televisione. Nessuna novità: Alessia sembra aver preferito la strada del silenzio, nessuna trattativa in corso (né Rai, né tantomeno Mediaset). Almeno per adesso. Così, resta in bilico e sullo sfondo una trattativa abbastanza chiara che poterebbe aver avuto in passato con diversi grandi network televisivi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.