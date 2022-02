Belen Rodriguez beccata con De Martino. Seguigi di Signorini nel resort, occhio al dettaglio

Francesco Fredella 16 febbraio 2022 a

a

a

Arriva una spifferata che riguarda Belen e Stefano De Martino, che sarebbero in vacanza in un resort. Tutto farebbe pensare ad un vero ritorno di fiamma. “La nostra storia non ha detto tutto”, racconta la showgirl al settimanale Chi - a cui solitamente concede interviste.

"Prometto che alla prossima puntata de Le Iene...": dopo gli insulti, la strepitosa risposta di Belen Rodriguez



E si torna a parlare di questo strano riavvicinamento, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe essere tornato il sereno dopo la storia lampo dell'argentina con Antonino Spinalbese (i due hanno avuto una figlia, che si chiama Luna Marie). “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film”, dice la Rodriguez. Solo pochi giorni fa aveva rotto il silenzio anche De Martino, in un'intervista a Il Corriere della sera: l'ex ballerino di Amici parlato di un riavvicinamento, ma senza alimentare il gossip. Insomma, si tratterebbe soltanto di un buon rapporto tra ex. Ma, si sa, tutto farebbe pensare ad altro. Non dimentichiamo che, solo poche settimane fa, la Rodriguez era in vacanza all'estero con un'amica ed ad attenderla in aeroporto c'era proprio De Martino. Questo ha scatenato il gossip: flash su flash. I Rodriguez- De Martino fanno sempre discutere, fanno parlare praticamente tutti.

Nel giorno di San Valentino... la cannonata di Spinalbese a Belen Rodriguez: cos'è successo?

“Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati”, svela ancora la showgirl. Che è impegnata con Teo Mammucari a Le Iene.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.