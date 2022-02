Barbara D'Urso denunciata da Pamela Prati: "Cose bruttissime contro di me", un grosso caso in tribunale

19 febbraio 2022 a

La resa dei conti è arrivata. Pamela Prati ha denunciato Barbara d'Urso. "Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona… Barbara D’Urso", ha confessato ospite della prima puntata di Belve andata in onda venerdì 18 febbraio. Qui l'ex del Bagaglino è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone con Francesca Fagnani a cui ha rivelato dettagli clamorosi. Era il 2019 quando a Live-Non è la d'Urso non si faceva altro che parlare dell’inesistenza del fidanzato della Prati. In studio volavano continue accuse tra "amiche", quelle tra la showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La Prati aveva detto di essere solo una vittima di un piano ben organizzato. Ma questo non aveva convinto tutti, tanto che durante un'ospitata su Canale 5 la 63enne aveva abbandonato lo studio e in un'altra occasione non si era proprio presentata.

"Se il sito Dagospia non avesse rivelato tutta la verità, come sarebbe finita?", ha chiesto a quel punto la Fagnani mentre la Prati non ha atteso a rispondere: "Non lo so, magari non sarei qui". "Ma quel matrimonio ci sarebbe stato? Con un poveretto a far finta di essere Mark Caltagirone?", ha chiesto ancora la conduttrice del programma di Rai 2. "Non lo so, invece lei si deve domandare chissà se potevo essere ancora qui e potevo respirare", ha ribadito ammettendo di aver mentito perché costretta.

A tutte queste accuse risponderà sicuramente la stessa d'Urso che nel frattempo non ha accettato l'invito della Fagnani. A differenza della Prati, il volto del Biscione non presenzierà al programma. "Le ho fatto arrivare indirettamente l’invito ma non ha accettato. Credo le abbiano dato fastidio delle risposte su di lei che mi hanno dato Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli", ha detto la Fagnani.

