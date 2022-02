Michelle Hunziker, "quanto prende al mese da Tomaso Trussardi": soldi, indiscrezioni clamorose dopo la rottura

19 febbraio 2022 a

a

a

Da quando hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, inevitabilmente il gossip si è scatenato su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Stando a quanto riportato da lettoquotidiano.it, le ultime indiscrezioni riguardano addirittura la presunta cifra che Trussardi verserebbe ogni mese alla showgirl: si parla di circa 10mila euro al mese, che l’ormai ex marito corrisponderebbe a Michelle per contribuire in modo equo alle spese per la crescita delle loro figlie.

"Ma quanto ci piace...". Michelle Hunziker, terremoto erotico: frase spinta e maxi-scollatura, da restarci secchi | Guarda

Può sembrare una cifra monstre, ma è proporzionata allo stile di vita di quella che è stata una bellissima coppia per circa un decennio. Adesso la Hunziker è tornata in tv con un “one woman show” dal titolo “Michelle Impossible” che è stato accolto benissimo dai telespettatori. Anche perché nella prima delle due serate in cui è andata in onda su Canale 5, la Hunziker ha dato vita alla reunion con Eros Ramazzotti.

"Perché gli sono grata". Michelle Hunziker, una impensabile confessione su Fiorello: come le ha cambiato la vita

L’ex coppia si è scambiata parole amorevoli e anche un dolce bacio. Inoltre Michelle pare abbia voluto lanciare una frecciatina a Trussardi quando ha svelato un piccolo aneddoto su “Più bella cosa non c’è”, la canzone che Ramazzotti le ha dedicato: “Quante volte avrei voluto cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla”.

Michelle Hunziker, dopo il bacio a Eros Ramazzotti... Tomaso Trussardi pubblica questa foto: una bomba | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.