Elisabetta Gregoraci paparazzata in strada: animata discussuone, ma che succede?

Francesco Fredella 25 febbraio 2022 a

a

a

Elisabetta Gregoraci arriva a Milano, dove è in corso la Fashion Week. Ma l'ex moglie di Flavio Briatore sfila per le strade del centro come se fosse in passerella. I fotografi, ovviamente, non perdono occasione: la sorprendono in giro e lo scatto arriva facile. A Milano, in questi giorni, si sta consumando la Fashion show con un outfit da capogiro: un "minidress verde e nero, cappotto e stivali cuissard dal tacco vertiginoso sexy ed eleganti", come fa nota il Tgcom. La conduttrice risponde ai flash con sorrisi e gesti di saluto, mentre è impegnata in una conversazione al cellulare. I suoi followers sono curiosi di sapere dove fosse diretta. Tutto resta avvolto nel mistero.

"Il tuo uccello". Bonolis "superdotato", clamoroso ad Avanti un altro: erezione in diretta sotto gli occhi della Gregoraci? | Video





Ma dov'è Flavio Briatore? Elisabetta Gregoraci parla al telefono, pizzicata dai paparazzi. Forse sta parlando con il suo ex marito? Probabile. Non si sa ancora. Ma, più semplicemente, potrebbe parlare con suo figlio Nathan Falco, che ha 12 anni ed è legatissimo ai suoi genitori. Il misero, però, resta uno: la Gregoraci è single? Sembra di sì, anche se ultimamente ha detto di essere molto legata al suo ex marito. Secondo i beninformati, infatti, sarebbe reale un possibile ritorno di fiamma. I diretti interessanti non si sbilanciano ancora. La sua vita privata resta completamente avvolta nel mistero.





Dopo il Gf vip, la Gregoraci è scomparsa dai radar della tv pur essendo una grande professionista del piccolo schermo: bella e brava, talentuosa. Di lei, però, non si parla più. Eppure qualcuno, nei corridoio del Biscione, parlava di un programma tutto nuovo, cucito su misura. Niente di tutto ciò.

"Ste domande...". La Gregoraci in studio, il figlio Nathan Falco stoppa la Toffanin: "Mi dissocio". Gelo a Verissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.