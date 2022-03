Michelle Hunziker da restarci secchi, slip con "squarcio" in riva al mare: foto da urlo

02 marzo 2022 a

Diapositive dalle Maldive, dove prosegue la vacanza di Michelle Hunziker, il break che la conduttrice si è concessa dopo le fatiche di Michelle Impossible e le fatiche private, con la separazione da Tomaso Trussardi, con gran polemica, e tutto l'incontenibile fiume di gossip che ne è seguito.

Michelle ha detto di sentirsi un poco in colpa a godersi sole, mare, relax e acque cristalline mentre in Europa infuria la guerra, ma tant'è: poco potrebbe farci, giusto godersi le Maldive, dove si trova insieme ai figli avuti con Tomaso e alla manager e amica intima, Laura Barenghi. E proprio quest'ultima le ha scattato la foto mozzafiato che potete vedere qui in calce, pubblicata dalla Hunziker su Instagram. Eccola su una pedana sul mare, indosso un bikini nero. Semplicemente mozzafiato: un fisico da urlo e quello slip con "buco" laterale strategico a renderla del tutto irresistibile.

