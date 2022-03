Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la fonte anonima: "Si sono conosciuti due anni fa, lei ha insistito per..."

26 marzo 2022 a

Non ci sono conferme ufficiali, ma la foto del bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini lascerebbe pochi dubbi sulla loro relazione. Ad aggiungere altre indiscrezioni ci pensano i settimanali di gossip. L'ultimo, Di Più, riporta che la conduttrice di Striscia la Notizia e il bel chirurgo si sono conosciuti due anni fa. L’occasione sarebbe stata la presentazione di un libro, dedicata al benessere, scritto dallo stesso Angiolini.

Una fonte anonima ha riferito che Michelle avrebbe insistito per incontrare di persona l'autore del libro. Una pura curiosità visto che in quel periodo la Hunziker stava lanciando sul mercato il marchio Goovi, una linea di cosmetici, creme di bellezze e integratori alimentari.

I due avrebbero così iniziato una collaborazione, per poi arrivare ad oggi. Tra la Hunziker e l'ex marito Tomaso Trussardi la storia sarebbe finita ben prima, tanto che si mormora i due vivessero da separati in casa già da un anno. Ma se tra la conduttrice e Trussardi ora i rapporti sono ottimi, lo stesso non si puà dire tra Angiolini e la sua ex. Il chirurgo, concorrente anni fa del Grande Fratello, si era legato all’infermiera Mary Falconieri. Nonostante una convivenza avviata i due si sono lasciati poco dopo per poi non sentirsi più.

