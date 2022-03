Michelle Hunziker, domenica al parco con vestito cortissimo? Si siede e... scorci proibiti

28 marzo 2022 a

Istantanee dalla domenica di Michelle Hunziker. Già, ieri - domenica 27 marzo - era esplosa la primavera: sole, caldo e soprattutto giornate "più lunghe" di un'ora a causa del ritorno dell'ora legale. E così, la meravigliosa conduttrice svizzera, si è goduta questa nuova stagione.

E il racconto come sempre viaggia su Instagram. Eccola, Michelle Hunziker, mentre si fa baciare dal sole in un prato fiorito. Insieme a lei, il fedelissimo cagnetto. Segni particolare? Michelle come sempre è bellissima. Incantevole. Magnetica. Elegantissima con stivaletto nero, occhi chiusi mentre si gode i raggi solari, maglia nera elegantissima e vestito cortissimo. E le gambe di Michelle Hunziker la fanno da padrone: a corprire "scorci proibiti" ci pensa il cagnetto...

