Ilary Blasi, "il nostro matrimonio non sopravviverebbe": la confessione sulle corna e la foto di Totti

Ma quale crisi? Ilary Blasi non fa che ripeterlo: tra lei e Francesco Totti va tutto a gonfie vele. Dopo settimane di rumors su tradimenti e separazioni, la conduttrice de L'Isola dei Famosi ha deciso di rompere il silenzio. Ospite di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, la Blasi ha zittito tutte le malelingue. "Il nostro matrimonio non potrebbe sopravvivere a un tradimento, né dell’uno né dell’altra", ha detto senza mezzi termini allontanando la presunta crisi.

La conduttrice ha però rincarato la dose citando la foto che vedeva l'ex calciatore allo Stadio Olimpico con una ragazza alle sue spalle: "Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?". "Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi…", ha subito replicato Ilary ammettendo che tanto non avrà mai certezze sulla sua ipotesi.

Già qualche giorno fa la Blasi aveva fatto chiarezza sul suo rapporto con il marito, puntando il dito contro i soliti pettegolezzi: "Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mi***ta, traditore. Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!".

