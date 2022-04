Michelle Hunziker, body attillatissimo e sotto niente: la foto più intima

01 aprile 2022 a

Michelle Hunziker aggiorna i suoi fan. La conduttrice di Canale 5 mette in mostra gambe e crema, quella di Goovi ovviamente. La Hunziker infatti ha sponsorizzato la sua linea di cosmetici su Instagram, dove la si vede con un body attillatissimo rosa. Proprio lei in questi giorni è al centro del gossip. Il motivo? La nuova fiamma.

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, Michelle avrebbe ritrovato l'amore a fianco di Giovanni Angiolini. Sulla love story con il medico però ci sono parecchi dubbi. In molti si chiedono se le foto scattate e il bacio non fosse tutto costruito. Una cosa è certa: la Hunziker è riuscita a superare il dolore della separazione dall'imprenditore.

"Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui - diceva a Silvia Toffanin durante Verissimo - non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo". Complice anche le due splendide figlie, Sole e Celeste, che i due condividono e che spesso li fa trascorrere ancora qualche momento insieme.

