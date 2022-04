Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Gossip clamoroso: proprio nel giorno di Pasqua...

18 aprile 2022 a

a

a

Ormai, Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si nascondono più. Prima mille avvistamenti, e foto dei paparazzi, poi le prime interviste con qualche frecciatina. Adesso, i due - che non hanno mai divorziato - hanno trascorso Pasqua insieme. Uniti più che mai. Proprio come nelle favole di un tempo. E intanto ai nastri di partenza c'è la nuova stagione di Made in Sud, show comico di Rai 2, che ha visto De Martino come conduttore per due edizioni consecutive. La Rai avrebbe voluto riaverlo, ma l'ex ballerino è tornato da Maria De Filippi: ad Amici, come giudice, dove tutto ebbe inizio.

"Com'è ridotto il mio pancreas": Antonino Spinalbese rivela il suo dramma in tv, poi in lacrime per la figlia

Nuovo cambio: la trasmissione è stata affidata a Clementino e Lorella Boccia, moglie del figlio di Lucio Presta. Il debutto è fissato per lunedì 18 aprile. Nessuna gelosia da parte di Stefano per il nuovi conduttori: l'ex ballerino si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti di Clementino e Lorella Boccia con una Stories Instagram diventata subito virale.

Video su questo argomento "Altri fiori d'arancio?", la rivelazione della fonte vicina a Belen e De Martino: "Ecco gli indizi del nuovo inizio"

La storia tra Stefano e Belen, a tratti tormentata, è tornata a tenere banco sui giornali (non solo di cronaca rosa). Adesso, per loro una Pasqua con “famiglia allargata" dopo la fine della storia tra l'argentina e Antonino Spinalbese (con il giovane hair stylist ha avuta Luna Marì, nata lo scorso luglio). Un colpo di fiamma che è finito subito. Lui è sparito dalle scene per molti mesi, ma qualche giorno fa a Storie italiane su Rai 1 ha confessato la sua malattia al pacreas. Un insider parla di una Pasqua lontano dal caos milanese in un posto immerso nel verde: pare che i due abbiano preso in affitto una villetta con piscina sull’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo. In pratica un'oasi di pace vicino il Delta del Po. C'è anche Santiago e, ovviamente, la piccola Luna Marì (nata dall'amore con Spinalbese). Prove generali di famiglia (allargata).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.