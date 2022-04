Michelle Hunziker, cappotto rosso fuoco e gambe scoperte: una foto da capogiro

26 aprile 2022 a

Michelle Hunziker stupisce ancora. La conduttrice di Striscia la Notizia è più attiva che mai sui social, dove ogni giorno tiene aggiornati i suoi ammiratori. L'ultima foto la vede a Berlino. Qui la Hunziker si fa immortalare dal basso mentre indossa un cappotto rosso acceso e mostra le gambe nude. Inutile dire che i commenti non mancano: "Woow", c'è qualcuno che le scrive. E ancora: "Sei bellissima", "Una stella".

Per la conduttrice sono giorni sereni, con la carriera che va a gonfie vele. Non a caso si vocifera che la showgirl svizzera possa tornare con il suo Michelle Impossible. Visto il successo Michelle potrebbe condurre la seconda edizione del one woman show andato in onda qualche mese fa, in prima serata, su Canale 5. E chissà se con lei ci saranno ancora Katia Follesa e la comica Michela Giraud.

Anche sul privato per la Hunziker sono mesi felici. Da tempo si parla di una storia d'amore con Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti piuttosto intimi, anche se nulla è stato reso ufficiale. Nonostante le parecchie apparizioni televisive, il volto di Mediaset ha preferito evitare l'argomento. Che ci sia davvero una storia d'amore?

