Kate Middleton, la sorella Pippa nei guai: "Accuse di stupro", lo scandalo che travolge la corona

Un nuovo scandalo rischia di travolgere i reali inglesi. A finire nel mirino è Pippa Middleton, la sorella della duchessa di Cambridge Kate. Pesanti accuse, infatti, sono state rivolte al suocero, il padre del marito James Matthews, sposato nel 2017. David Matthews, in particolare, è stato accusato di stupro da una donna, Virginia Roberts. La vicenda risalirebbe alla fine degli anni Novanta, quando la presunta vittima era solo un’adolescente.

Tra l'altro pare non si sia trattato di un caso isolato: il suocero di Pippa Middleton si sarebbe approfittato della ragazza ben due volte: prima a Parigi e poi sull’isola di St.Barth, dove Matthews possiede un hotel. La causa è iniziata in Francia nel 2018 ma per via della pandemia da Covid le indagini sono state sospese per un lungo periodo. Ora però, stando a quanto riportano i media inglesi, sarebbero riprese.

Nel frattempo Matthews ha negato le accuse, dicendo che si tratti solo di una trappola per danneggiare i suoi affari e la sua famiglia. Per ora nessun commento da parte di Kate e Pippa Middleton, anche se è risaputo che le due sorelle siano molto legate. E la faccenda, seppur indirettamente, potrebbe macchiare il loro percorso.

