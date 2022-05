Kate Middleton, quanto ha speso per la manicure nel giorno delle nozze: la cifra inimmaginabile

04 maggio 2022 a

I matrimoni reali sono sempre un momento di grande discussione e curiosità. Che sia per l'abito della sposa o per il tenore degli inventati, l'importante è che se ne parli. E anche dopo undici anni dal celebre 'si' tra il principe William e Kate Middelton si ritorna a parlare ancora del loro grande giorno. Questa volta a incuriosire gli appassionati un sarebbe dettaglio della finora passato inosservato.

Assolutamente perfetta e bellissima, Kate aveva incantato il mondo intero con la sua presenza nell'Abbazia di Westminster . Oggi, però, sono in molti a interrogarsi su un dettaglio in particolare. Quanto avrà speso la sposa per la sua manicure nel giorno più importante della sua vita? Di questo se ne occupò la rinomata makeup artist Martina Sandoval , il giorno prima. Dopo 60 minuti di accurato lavoro le mani della sposa erano pronte. Per l'occasione la professionista utilizzò una serie di smalti quali: la nuance Allure del brand Essie e quella Rose Lounge di Bourjois Paris So Laque.

I prezzi, al contrario di quanto si potrebbe pensare, sono estremamente accessibili : i fan del colore nude possono trovare tali smalti in svariati negozi della Gran Bretagna come Boots e Superdrug alla modica cifra di 7.99 sterline , appena 9.50 euro. “Questo seducente smalto trasparente con una finitura naturale è uno dei preferiti delle spose di tutto il mondo” dichiarò il brand Essie, definendo tale tonalità “Adatta ai reali”. Difatti tale brand pare sia il preferito anche della Regina Elisabetta che da oltre 30 anni indossa il colore Ballett Slippers.



