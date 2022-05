Emily Ratajkowski sul red carpet così: spacco estremo sul sedere... Fuori tutto

25 maggio 2022 a

a

a

Emily Ratajkowski si è presentata sul red carpet del Festival di Cannes con un abito di Miu Miu lungo, di pizzo nero, semitrasparente, con un spacco estremo dietro che le arrivava fino al sedere e lasciava ben poco spazio all'immaginazione. La modella e influencer, che ha quasi 31 anni, ha quindi incantato tutti con il suo corpo mozzafiato e quel lato b praticamente perfetto che l'ha fatta diventare famosa in tutto il mondo. Non solo, Emily ha anche sfoggiato una nuova pettinatura, con una conturbante frangia che mette ancora più in risalto i suoi grandi occhi castani.

La modella e influencer ha cavalcato la passerella di Cannes il 23 maggio sera, giorno dell'attesa proiezione di Crimes Of The Future, l'horror di David Cronenberg in concorso. Era presente l'intero cast, compresi il regista e gli attori protagonisti Léa Seydoux, Viggo Mortensen, Kristen Stewart. Hanno preso parte alla proiezione tante celebrities, tra cui Tina Kunakey assieme al marito Vincent Cassel, Sharon Stone, Maggie Gyllenhaal e appunto Emily Ratajkowski.

Sofia, "quanti soldi ho guadagnato col mio nuovo seno": cifre-choc e forme pazzesche | Guarda

La bellissima modella ha raggiunto la fama nel 2013 grazie alla sua apparizione in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke, singolo che allora conquistò la prima posizione nelle classifiche musicali di diversi paesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.