Flavio Briatore a Montecarlo, "tutte le sue donne". La foto che fa il giro del mondo

Grande reunion di vecchie fiamme quella organizzata da Flavio Briatore. L'imprenditore ha invitato le sue ex storiche al Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo, città in cui vive. Le tre donne d'eccezione erano: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Con ognuna di loro Flavio ha condiviso importanti relazioni, specialmente con la Gregoraci e con la top model tedesca Klum con le quali ha avuto dei figli: Nathan Falco con la prima e Hélenè Boshoven "Leni" con la seconda.

Sembrerebbe che, nonostante siano state insieme allo stesso uomo, le tre donne non abbiano risentimenti l'una contro l'altra, anzi. I partecipanti dell'evento hanno notato che il trio sembrava molto affiatato tra baci, abbracci e risate. Ecco quindi che Briatore non ha aspettato tempo a condividere con degli scatti un momento così bello con i suoi followers di Instagram. Flavio d'altronde, in tutte le interviste dove chiedevano delle sue ex, lui ha sempre risposto con parole di stima e affetto, e questa ne è la prova.

Ecco lo scatto condiviso da Flavio Briatore sul suo profilo Instagram:

Non è tardato ad arrivare anche il commento provocatorio di Selvaggia Lucarelli a tale reunion, tirando in ballo Johnny Depp e Amber Hears. "Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Hear e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l'olio".

