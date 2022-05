Belen Rodriguez, "Divorzio? Forse io...". Stefano De Martino, un'intervista sconcertante

30 maggio 2022 a

È uno dei sex symbol più amati d'Italia, ballerino, conduttore e ora attore, Stefano De Martino ne ha fatta di strada dal lontano 2009 quando debuttò sul grande schermo come studente della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il 9 giugno approderà al cinema con Il giorno più bello di Andrea Zalone accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna. Proprio con la moglie di Maurizio Costanzo, De Martino ha dichiarato: "Mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo".

In una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera De Martino ha parlato anche dei suoi amori passati ma soprattutto di quello presente. Con l'ex Emma Marrone. Stefano ha confessato di avere ancora un bel rapporto: "È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv". De Martino ha inoltre confessato di andare ancora ai suoi concerti, segno del buon rapporto che è rimasto tra i due.

La storia più chiacchierata d'Italia è però quella con Belen Rodriguez. Definiti l'Albano e Romina 2.0 i due si sono recentemente avvicinati dopo diversi tira e molla. Stefano ha confermato definitivamente il loro ritorno di fiamma per la gioia dei loro fan: "In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro". Dal loro amore è nato Santiago, il conduttore lo ama alla follia è ha ammesso: "Quando è nato è stato il giorno più bello della mia vita, mi ha catapultato nella vita adulta da un secondo all'altro. Con lui provo a essere un padre presente, cerco di costruirmi una quotidianità, non credo ai grandi gesti". A far sorridere è però il fatto che Stefano non ricordi un dettaglio importante della storia con Belen. Alla domanda se i due abbiano divorziato lui ha risposto: "Oddio, non ne sono sicuro, ma credo di sì". Ha poi confessato, però, che non è nei suoi piani un secondo matrimonio in quanto già il primo: "Il primo vale già per due-tre vite!".

