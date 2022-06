Meghan e Harry umiliati da Elisabetta: "Nessuna possibilità", il caso della foto a Palazzo

07 giugno 2022 a

Il Giubileo di Platino è stata l'occasione perfetta per il primo incontro tra la Regina Elisabetta e Lilibet, la secondogenita di Harry e Meghan. Pare, però, che durante l'incontro la Sovrana abbia vietato ai duchi di Sussex di fotografare il momento. La coppia, che ormai vive in America, avrebbe voluto far immortalare la Regina e la pronipote da un fotografo privato, stando a quanto riporta The Sun. Tuttavia sarebbe stata negata loro "ogni possibilità", perché si trattava di una "riunione familiare privata". Secondo alcuni insider di Palazzo, il timore era che Harry e Meghan condividissero quelle foto con media statunitensi.

Stando ad alcune voci, la scelta del nome della bambina avrebbe spiazzato la Regina nei mesi scorsi. I duchi, che non avevano ancora mai fatto vedere la piccola a Elisabetta, non avrebbero chiesto alla Sovrana il permesso di utilizzare il suo soprannome, quello con cui il marito la chiamava con affetto, "Lilibet", per la loro secondogenita. Cosa che, stando ai rumors, avrebbe infastidito Sua Maestà in passato. Adesso, invece, sembra essere tornata la calma, come ha dimostrato l'invito dei duchi al Giubileo.

Pare, inoltre, che Harry e Meghan abbiano lasciato il Giubileo poco prima della fine delle celebrazioni. La famiglia, in ogni caso, sarebbe stata lontana dai riflettori per la maggior parte del tempo, decidendo di stare quasi sempre al Frogmore Cottage durante il soggiorno. Per festeggiare il primo compleanno di Lilibet, invece, la coppia avrebbe organizzato un party intimo e privato nella residenza di Windsor.

