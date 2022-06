Meghan Markle e Harry? "Nemmeno un saluto, beccati così nel Suv": con Elisabetta è finita in disgrazia

07 giugno 2022 a

Meghan Markle e il principe Harry vanno via da Londra - dove erano arrivati per il Giubileo di Platino dedicato ai 70 anni di regno della Regina Elisabetta - senza salutare la sovrana. E la notizia, subito, fa il giro dei siti e dei tabloid di mezzo mondo. Alcuni scatti ritraggono i due ex reali, perché hanno detto bye bye ai titoli nobiliari, a bordo di un Suv. Direzione aeroporto. Volo privato diretto a Santa Barbara, in California, dove da tempo vivono. Lontano, ovviamente, dalla Corona inglese.

Insomma, il figlio "ribelle" di Carlo e la moglie tornano a Londra per un evento così importante, ma decidono di lasciare la città senza salutare la Regina. Questo raccontano i quotidiani britannici. Come riporta il Daily Mail, Harry e Meghan sarebbero partiti alle 13.30, un'ora prima dell’inizio del concerto giubilare in onore della regina, che si è svolto sabato sera a Londra. Gli inglesi, però, hanno avuto modo di vederli pubblicamente durante la messa di ringraziamento nella Cattedrale di Saint Paul. Sempre secondo rumors, per il resto del tempo, sarebbero stati al Frogmore Cottage con i figli e avrebbero anche organizzato la festa per il primo compleanno della secondogenita Lillibet. Che la Regina Elisabetta ha conosciuto recentemente (vietando, altra indiscrezioni, ogni tipo di foto che la ritraesse insieme alla piccola).

Polemiche a parte, Harry e Meghan, su cui sono puntati da tempo gli occhi di tutti, non hanno offuscato nemmeno minimamente la festa dedicata alla sovrana più longeva al mondo. Per lei è stato un anno difficilissimo: la morte di suo marito Filippo (scomparso quasi a 100 anni), il Covid, i problemi di salute. E poi: l'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, gli scandali legati al figlio Andrea e, appunto, la vicenda di Harry e Meghan.

