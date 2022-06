Meghan Markle e Harry, "come si sono bruciati 160mila sterline in poche ore": l'ultimo scandalo

Francesco Fredella 08 giugno 2022 a

I due ex duchi del Sussex, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero speso in poco tempo 160mila sterline. Tantissimo. Il loro viaggio è stato ricoperto da oro ed ha fatto parlare molto i tabloid di mezzo mondo perché, conti alla mano, si è rivelato più reale che mai. Dalle ultimissime novità sappiamo che Harry e Meghan sono andati via prima, lasciando così il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Ai più attenti, poi, non è sfuggita una certa tensione con William e Kate che è stata evidente più che mai durante questo momento.

A quanto pare, infatti, ci sarebbe stato un rifiuto dei Cambridge a partecipare alla festa del primo compleanno di Lilibet. William e Kate hanno motivato la loro assenza per un impegno in Galles. I Sussex hanno fatto parlare di sé soprattutto perché hanno lasciato prima del previsto la scena. E questo avrebbe fatto storcere il naso a molte persone.

Il loro viaggio in Europa, però, è stato caratterizzato dall'arrivo quasi improvviso a Londra: i tabloid britannici, sempre ben informati, non ne sapevano praticamente nulla. Adesso però inizia l'altra vita degli ex reali: notorietà, una serie tv che dovrebbe essere realizzata quanto prima, e poi tanto altro. Insomma, restano i personaggi più in voga al momento. Persino la spesa, presunta, legata al loro viaggio lascia senza fiato la maggior parte dei giornalisti di tutto il mondo.

