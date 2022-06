Michelle Hunziker "vestita" solo del braccio: la foto che fa impazzire l'Italia

20 giugno 2022 a

Weekend all'insegna del relax per Michelle Hunziker. La conduttrice di Canale 5 ha deciso di trascorrere qualche giorno insieme alle amiche a Capri. Una fuga in solitaria, visto che le due figlie sono con l'ex marito Tomaso Trussardi, e che la diretta interessata ha raccontato su Instagram. Proprio qui ecco che spunta uno scatto a dir poco sorprendente: la Hunziker si fa fotografare senza parte sopra del costume, mentre si copre solo con le braccia.

Dietro di lei, una scogliera. Inutile dire che la foto in toni color seppia ha subito scatenato i tanti ammiratori. "Dove ci sono i vulcani, la terra, a mio parere sprigiona un’energia molto potente", scrive a corredo la 45enne. E ancora: "Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo, i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo. La natura è meravigliosa…".

Per la Hunziker è dunque tempo di vacanze. Qualche giorno fa la conduttrice svizzera era stata in Romagna con le figlie Sole e Celeste. Anche in quel caso a tenere aggiornati i fan sul suo breve soggiorno ci aveva pensato lei sui social.

