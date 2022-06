Vittorio Sgarbi e Valentina Nappi, volano stracci: "Insegnalo ai giovani", "Sei condannato a..."

20 giugno 2022 a

a

a

L'ultimo evento al Contemporary Art Museum di Casoria, in provincia di Napoli, Annusa Valentina Nappi, ha provocato non poche polemiche. Si tratta di una body performance olfattiva con al centro il corpo nudo della pornostar campana. Tutti i partecipanti hanno atteso il loro turno per annusare, senza limiti di tempo, una qualsiasi parte del corpo dell'attrice agganciata alla classica altalena erotica. Uno fra tutti ha però apprezzato questa esperienza singolare: Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi: "Alessandro Di Battista andrà in Russia?", come lo umilia

Il critico d'arte, solitamente contrario verso gli exploit professionali di Valentina Nappi, si è dimostrato questa volta pienamente favorevole alla sua performance, accostandola addirittura a Marina Abramovich. "Può fare corsi di erotismo igienico, ed educare i giovani sulla pulizia sessuale", ha affermato Sgarbi in merito. La attrice a luci rosse non si è dimostrata però felice delle sue esternazioni, bollandolo come un populista dell'arte, il tutto in una intervista concessa a Mowmag.

"Il Cav me lo dice sempre, forse...". Sgarbi e la Meloni premier: chi la può fregare, a destra | Video



"Vittorio Sgarbi che dice di apprezzare la mia performance è come il proverbiale orologio rotto che può segnare l'ora esatta", ha esordito la Nappi. E ancora: "Non ha alcuna comprensione dell'arte dalle avanguardie storiche in poi e in realtà non può capire nemmeno il Rinascimento: i suoi tre in matematica lo condannano a non poter davvero cogliere la sensibilità di un Brunelleschi o di un Piero della Francesca. Come può parlare di armonia uno che non possiede l'hardware cognitivo per capire (nemmeno se provasse a studiarlo per anni) cosa sia una coppia di funtori aggiunti?" L'attrice non le ha mandate di certo a dire, forse ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del critico d'arte. Attendiamo quindi la risposta, che di certo non mancherà, di Vittorio nazionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.