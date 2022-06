Caterina Balivo, la scomoda confessione: corna, quel giorno in cui...

28 giugno 2022 a

Caterina Balivo ritorna in scena. Dopo due anni passati lontani dalla televisione la conduttrice torna a prendere il timone in tv. E in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Balivo ha raccontato questi due anni passati lontani dal grande schermo ma si è anche lasciata andare a confessioni intime e inedite.

La decisione di allontanarsi dalla tv per un lungo periodo non è stata facile per lei ma è stata una scelta necessaria per stare vicina alla famiglia: "Volevo ascoltare quello che succedeva nel mondo e anche alla mia famiglia. Anche solo trovarmi a pranzo con loro a mangiare piatti cucinati da me era una sensazione stranissima, dopo tanti cestini consumati in camerino mentre venivo truccata". Al Corriere poi la Balivo si è lasciata andare a delle confessioni intime riguardo al suo passato e ai tradimenti che l'hanno vista protagonista: "Sia ricevuto che commesso. Ma mi dava una meta dirmi: con il padre dei miei figli sarà diverso. Eppure, figli non ne volevo. Poi, vedendo Guido fare il papà, ho scoperto che i weekend con i suoi bambini non mi pesavano". Caterina è infatti spostata con Guido Maria Brera, 52enne romano manager e scrittore. I due sono sposati dal 2014 e hanno due figli Guido Alberto e Cora.

La Balivo ha ammesso di amare in suo marito il distacco e il fatto che hanno gli stessi valori di famiglia. I due però hanno avuto un piccolo momento di crisi durante la pandemia: "Noi abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso, lui è fragile di salute si è isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità. Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma da sola con loro". Nulla di grave tra i due che ora vivono la loro quotidianità come un tempo. La conduttrice è ora pronta a cavalcare la cresta dell'onda ed ecco quindi il grande ritorno su Tv8 di Chi vuole sposare mia mamma? prima sarà però impegnata in un programma su Rai2 Help-Ho un dubbio, programma in cui le persone verranno aiutate a prendere decisioni importanti nella loro vita.

