Gerry Scotti mai visto così: in barca con la sua Gabriella... occhio alla foto

Adesso, dopo le fatiche televisive, Gerry Scotti può riposarsi. Meritato relax in barca al largo di Formentera. Una vacanza insieme alla sua compagna Gabriella Perino e un gruppo di amici. Gerry si concede un po' di sole, fa un salto in spiaggia e non rinuncia alla pennichella sotto l'ombrellone. Poi si tuffa in acqua per rinfrescarsi un po'.

Un anno fa, circa, Gerry Scotti ha avuto il Covid. "Per fortuna non ho avuto strascichi, mi ha aiutato mia nipote", aveva raccontato dopo il ricovero in ospedale. Un vecchio ricordo. Da dimenticare. In spiaggia, invece, arriva in bermuda e camicia a righe ed i paparazzi del settimanale Gente lo immortalano subito. Si tuffa in mare con la maglietta nera mentre Gabriella sfoggia un bellissimo bikini rosa.

La storia d'amore tra Gerry Scotti e la Perino, architetto di 9 anni più giovane del conduttore, va avanti da molti anni. Nel 2011 la convivenza, ma la loro storia d'amore è iniziata 7 anni prima. Entrambi hanno un matrimonio alle spalle con i rispettivi figli, che erano compagni di scuola. Si sono conosciuti in questo modo, ma non si altro. Perché Gerry Scotti, il gigante buono della televisione, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Poche paparazzate e notizie. Resta comunque uno dei personaggi di punta di Mediaset, tra i più amati. Sempre sorridente. Il pubblico non può fare a meno di lui.

