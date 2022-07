Francesco Totti, indiscrezione esplosiva: "Dove vive già da due mesi"

12 luglio 2022 a

La notizia è ufficiale: dopo vent'anni di matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. I due hanno affidato alla stampa due comunicati distinti, in cui si chiede ancora una volta il rispetto della privacy. Eppure i rumors sui motivi della crisi non mancano. Diversi sono pronti a scommettere che dietro l'addio ci sia lei, Noemi Bocchi. La ragazza, presunta nuova fiamma dell'ex capitano della Roma, è stata più volte fotografata allo stadio a pochi passi dall'ex calciatore. Ma non solo, perché secondo quanto riferisce The Pipol Gossip, l'ex capitano giallorosso convive già con lei da due mesi.

"Il crollo della relazione tra i due è avvenuto quando Francesco ha perso il papà Enzo, lo Sceriffo - si legge su The People Gossip - e ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in una nuova figura Noemi, ragazza fotografata allo stadio e venuta allo scoperto quando Dagospia ha lanciato la notizia e le foto di lei. Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti".

La relazione tra i due però sarebbe nata un anno fa. Classe 1988, Noemi è l’ex moglie di un dirigente sportivo di una squadra laziale, ha una laurea in economia e ha due figli. Di lei comunque si conosce ben poco. A essere emerso solo qualche scatto che immortala Totti sotto casa sua a pochi giorni dall'annuncio della separazione dalla Blasi.

