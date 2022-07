Belen Rodriguez, foto "rubata" dietro le quinte: frontale e svestita

19 luglio 2022 a

C'è sempre fame di Belen Rodriguez. La showgirl argentina lo sa e su Instagram, tra le sue stories, regala alle migliaia di fan e semplici curiosi qualche scatto ghiotti dietro le quinte. La compagna di Stefano De Martino (atto terzo di una delle storie d'amore più tribolate e chiacchierate dello showbiz italiano) è tornata a lavoro dopo la fuga d'amore con il padre del suo primogenito Santiago. Dentro al camerino, sola soletta ma con il sempre presente smartphone in mano, Belen si concede qualche scatto in deshabillé davanti allo specchio.

Il selfie riflesso, scanzonato e auto-ironico (con le immancabili linguacce social) è comunque ad altissimo tasso seduttivo, e tra braccia incrociate e gambe accavallate, l'effetto vedo (molto) e non vedo è sicuramente destabilizzante per chi la segue quotidianamente sperando in foto come queste. A petto nudo, coperta solo da un paio di pantaloncini inguinali dall'orlo decisamente "generoso", la Rodriguez sfodera tutto il suo impressionante campionario di bellezza e sex appeal latina.

Non paga, decide di mostrare anche il look che sfoggerà di lì a poco sul set. Uno svolazzante vestitino verde con spacco abissale sulla coscia sinistra. La musica non cambia, così come le curve: siamo sempre dalle parti del giramento di testa.

