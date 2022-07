Michelle Hunziker da Briatore così: dove finisce la mano, passione rovente in discoteca

25 luglio 2022 a

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini più uniti che mai. I due adesso sono in Sardegna per le vacanze estive e non mancano i paparazzi che li fotografano in continuazione: prima al ristorante poi in barca. Ora però spuntano alcune immagini che li vedono scatenatissimi in discoteca. La showgirl svizzera e il medico erano insieme al locale di Flavio Briatore, il Billionaire di Porto Cervo.

A immortalarli alcuni turisti che hanno frequentato il locale. Qui la Hunziker e Angiolini si sono scambiati romantici baci. Ma non è tutto, perché a un certo punto la mano di lui passa direttamente sul fondoschiena della bella conduttrice di Mediaset. Angiolini, noto al pubblico per aver partecipato in passato al Grande Fratello, è originario di Sassari. Oltre alle discoteche in due in questi giorni stanno girando in lungo e in largo la Regione.

Proprio poche ore prima la serata a ballare, Michelle aveva condiviso un’Instagram stories intenta a gustare un piatto tipico sardo preparato da un’amica di Angiolini che ha poi taggato. La coppia infatti starebbe facendo sul serio. Si vocifera addirittura che le figlie di lei, avute dall'ex marito Tomaso Trussardi, abbiano conosciuto la famiglia di lui. Tutto dunque fila liscissimo.