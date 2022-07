Ilary Blasi e Francesco Totti, "l'investigatore privato. E...": scoop-Signorini, è finita in disgrazia

27 luglio 2022 a

Cosa è successo davvero tra Francesco Totti e Ilary Blasi? A ricostruire i fatti che avrebbero portato alla rottura è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Stando alla rivista, Ilary non c'entrerebbe proprio nulla: Totti non avrebbe scoperto nessun messaggino inviato a un altro spasimante. Pare che tutto sia iniziato a gennaio, quando l'ex capitano della Roma avrebbe deciso di togliere la gestione dei social network alla sorella della moglie, forse per nascondere alcuni messaggi troppo confidenziali oltre a quelli inviati da fan e ammiratrici.

Poi ci sarebbe stato il caso Noemi Bocchi. I due si sarebbero conosciuti ad agosto dell'anno scorso a un torneo di padel. E dopo poco sarebbe iniziata la frequentazione. La coppia sarebbe andata negli stessi posti che Totti era solito frequentare con la Blasi: dai ristoranti allo stadio. Nonostante le voci, però, Ilary avrebbe scelto di credere a suo marito, che invece le avrebbe detto: "Ti pare che se avevo un amante la portavo allo stadio?". Ecco perché poi la conduttrice avrebbe smentito tutto con convinzione in diverse interviste, come in quella a Verissimo.

Tutto sarebbe precipitato nelle settimane scorse, mentre Ilary era impegnata con la conduzione dell'Isola dei Famosi. In quei giorni Totti avrebbe continuato a frequentare casa di Noemi, portando con sé sua figlia Isabel. "Mentre la Blasi sembra serena e crede al marito, Isabel torna a casa dicendo di avere due nuovi amichetti di giochi. Sono i figli di Noemi Bocchi", si legge su Chi. A seguito di questa rivelazione, la conduttrice avrebbe deciso di far seguire l'ex marito da un investigatore privato. A quel punto la scelta della separazione sarebbe stata inevitabile. Queste, comunque, sono solo indiscrezioni riportate da Chi. I diretti interessati invece, dopo la pubblicazione dei comunicati sulla rottura, non hanno voluto dire nient'altro.