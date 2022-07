Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi: il video del triangolo, un terremoto

28 luglio 2022 a

Un video e diverse foto pubblicate da Alberto Dandolo su Oggi e su Dagospia immortalano Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti, a una festa dove ci sono anche il Capitano, appunto, e Ilary Blasi. Una festa organizzata in tempi ancora non sospetti, il 23 ottobre del 2021, quando la crisi è ancora lontana. Totti, sua moglie e la Bocchi sono tutti nella stessa location - La Villa, locale di proprietà di Andrea Battistini, ex protagonista di Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti - ma seduti a tavoli diversi.

Qui lo scoop di Dagospia con le immagini della serata

Il 23 ottobre è infatti il compleanno di Anna, scrive Dandolo, e Totti e Ilary sono gli ospiti d'onore. "Noemi era seduta al tavolo di fronte, e non si è mai avvicinata alla coppia. Il tutto sotto lo sguardo vigile del famoso pr delle serate romane Alex Nuccetelli, grande amico di Totti (gli presentò Ilary) e, dicono, anche di Noemi".

Ora, si chiede Dandolo: è solo una coincidenza che i Totti e Noemi fossero nello stesso posto? Oppure, come verrebbe da sospettare, il Capitano già allora frequentava Noemi e la portava alle serate anche se era presente la moglie? La verità la sanno solo i diretti interessati. Al momento Totti è praticamente sparito dai sociale mentre la Blasi è attivissima. Mai come ora il suo profilo Instagram è stato così aggiornato.