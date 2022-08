Blasi e Totti, il primo incontro finisce malissimo: "Lei se ne va e lui..."

02 agosto 2022 a

Una separazione tutt'altro che semplice quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due, dopo essere stati distanti a partire dal giorno in cui hanno diffuso i comunicati sulla fine del matrimonio, si sono rivisti. Un incontro "freddo", dove l'ex capitano della Roma e la conduttrice di Canale 5 si sono dati il cambio per la permanenza nella villa di Sabaudia, quella stessa dimora che per anni li ha visti protagonisti assieme nell’estate del litorale laziale.

A riportare i dettagli della "reunion" il Corriere della Sera: "Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati". Diverse voci riferiscono che Totti rimarrà nell'abitazione fino a dopo Ferragosto. Con lui le figlie Chanel e Isabel, ma anche i domestici.

Il primogenito Cristian invece sarà impegnato con gli allenamenti dell’Under 18 della Roma. Per questo il ragazzo farà la spola tra il campo e Sabaudia, oltre a stare con mamma Ilary. Intanto prosegue il lavoro degli avvocati, nel tentativo di districare anche gli ultimi nodi di quello che è stato un matrimonio da parecchi milioni di euro.