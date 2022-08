Ilary Blasi, "almeno per un anno": la decisione estrema dopo l'addio a Totti

04 agosto 2022 a

a

a

"Ilary Blasi non andrà a Verissimo e sarà lontana dalla tv almeno per un anno (presumibilmente fino all'inizio della nuova Isola dei Famosi)": a sganciare la bomba è ThepipolGossip su Instagram. Stando a queste indiscrezioni, la conduttrice avrebbe deciso di prendersi un lungo periodo di pausa per stare insieme ai suoi figli dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Forse, però, si tratta anche di un modo per stare lontana da tutti e abituarsi ai cambiamenti.

Totti e Noemi Bocchi, foto inequivocabili: come sono stati beccati (mentre Ilary era Sabaudia) | Guarda

Secondo Dagospia, inoltre, sarebbero tanti i programmi televisivi che si starebbero contendendo la prima intervista esclusiva della conduttrice romana sulla fine della sua relazione. Le ultime interviste di Ilary risalgono a diverse settimane fa. Prima è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e poi di Francesca Fagnani a Belve. E in entrambi i casi aveva smentito categoricamente le notizie sulla rottura, molto insistenti in quei giorni. In particolare se l'era presa con i media, accusandoli di non approfondire le notizie prima di scriverle.

Ilary Blasi, la camicetta che fa rosicare Totti: beccata così a Sabaudia | Guarda

Non si sa quali siano le trasmissioni che abbiano contattato la Blasi per un'intervista. Lei, in ogni caso, non ne vorrebbe sapere. Al momento, stando alle indiscrezioni, la conduttrice vorrebbe solo tutelare i propri figli, indirettamente coinvolti nella vicenda.