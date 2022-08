Michelle Hunziker pizzicata così: lato B da urlo, tutta la spiaggia si ferma

05 agosto 2022 a

Proseguono le vacanze di Michelle Hunziker. La conduttrice quest'estate ha scelto come meta la Sardegna, Regione del suo nuovo compagno Giovanni Angiolini. Ma la Hunziker non è sola, con lei ci sono le figlie Aurora, Sole e Celeste. Le tre, in un soggiorno in Costa Smeralda, hanno conosciuto il medico ex gieffino, da mesi legato alla showgirl svizzera. A rivelarlo il settimanale Diva e Donna che pubblica le ultime foto.

Qui si vede la conduttrice di Mediaset, in costume da bagno, che ride e scherza con Giovanni e il fratello tra le onde. Proprio il fisico mozzafiato allontana le voci di una possibile gravidanza. Giorni fa rumors avevano raccontato che Michelle e la figlia più grande, avuta da Eros Ramazzotti, erano state avvistate in una farmacia dove avrebbero comprato un test di gravidanza.

Una notizia rimbalzata ovunque e mai smentita, così come mai confermata, dalle dirette interessate. Che si tratti di Aurora? Certo è che la Hunziker ne sarebbe contentissima. In passato, alla sola idea di diventare nonna, la conduttrice si era lasciata andare a un lungo e felice pianto. Il tutto ripreso da un video di Aurora poi condiviso su Instagram, dove entrambe sono attivissime.