Cherry, com'era prima dei ritocchini estetici questa 28enne: una foto sconvolgente

Cherry Lee avrebbe fatto di tutto pur di assomigliare a Kim Kardashian. E così è stato. Una 28enne sudcoreana ha ammesso di aver speso quasi 60 mila euro di interventi chirurgici per assomigliare all'imprenditrice e modella. Cherry Lee, il cui nome di nascita è Hanbyeol, ha subito una serie di interventi chirurgici al viso e al corpo per cambiare i lineamenti e la forma del corpo. Il tutto per diventare sempre più simile alla star. In totale sarebbero stati 15 gli interventi chirurgici subiti in otto anni.

Tra questi tre rialzi del sedere brasiliani, due mastoplastica additiva e un intervento chirurgico alla doppia palpebra, tra gli altri. Cherry è un'insegnante di inglese part-time, che "ha sempre voluto l'affascinante look di Kim Kardashian con il suo seno grande e il sedere alto e sodo. Kim è sempre stata una fonte di ispirazione per me ed è la donna più bella del mondo ai miei occhi".

Dopo il primo ritocchino, alla 28enne la situazione è sfuggita di mano: "Ogni volta che sono andata sotto i ferri, ho visto un cambiamento positivo e l'ho adorato". Ad oggi il suo aspetto è a dir poco irriconoscibile, tanto che i parenti faticano a dire che è la Hanbyeol che conoscevano.