Ilary Blasi, dramma in vacanza: sparisce il gatto Alfio

"Aiutatemi a ritrovarlo", scrive Ilary Blasi in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dopo che Alfio, il suo micio di razza Sphynx si era perso a Sabaudia. Ma dopo alcune ore di paura, la conduttrice viene a sapere che il gatto al quale è molto affezionata, è stato ritrovato, probabilmente grazie proprio all'appello che la stessa Ilary aveva lanciato sui social.

In questo momento la Blasi si trova in barca in Croazia con la figlia Isabel, la sorella Silvia e un gruppo di amici, mentre il micio è affidato con ogni probabilità a Francesco Totti, che sta trascorrendo le vacanze nella villa di famiglia a Sabaudia insieme ai figli più grandi, Christian e Chanel.

La conduttrice de L'Isola dei famosi è molto legata ai suoi gatti. Alfio è l'ultimo arrivato in famiglia. Sta con loro dal maggio 2021 e si è aggiunto ad un'altra micia, di nome Donna Paola, che è sempre di razza Sphynx. I due gatti sono stati in questi mesi protagonisti di tante gag divertenti postate su Instagram. Addirittura, secondo il tabloid inglese Sun, proprio l'amore di Ilary per i suoi due Sphynx avrebbe alimentato la crisi con Francesco Totti.