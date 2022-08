Michelle Hunziker, il sospetto su Trussardi: cosa spunta al dito

31 agosto 2022 a

Guardando le ultime stories di Michelle Hunziker su Instagram, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: la fede ricomparsa all'anulare della mano sinistra della conduttrice. In molti si sono chiesti cosa significhi questo gesto, forse un modo per riavvicinarsi all'ex marito Tomaso Trussardi? Intanto è di qualche giorno fa la notizia secondo cui sarebbe finita la frequentazione col chirurgo sardo Giovanni Angiolini.

Secondo il settimanale Chi, Michelle avrebbe provato a riavvicinarsi all'ex marito qualche giorno fa, intorno a Ferragosto. Lui, però, avrebbe detto di no. Questa mattina, poi, la showgirl ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un buongiorno scoppiettante, con tanto di bacio mandato con la mano e fede in bella mostra. Apparentemente - spiega Leggo - sembra si tratti della mano destra ma solo perché è un selfie. In realtà però nei video delle stories e nelle foto pubblicate, la fede è sulla mano sinistra.

Nonostante i commenti su Instagram da parte degli utenti più appassionati che non si sono fatti sfuggire il dettaglio, la Hunziker non è entrata nel merito della questione né ha fornito particolari spiegazioni a riguardo. Lo farà nei prossimi giorni? Non è dato sapere. E quindi non resta che attendere.