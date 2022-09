Ilary Blasi respinge l'offerta di Totti: un azzardo da 100 milioni di euro

13 settembre 2022 a

Sarebbero ancora in corso le pratiche per il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi: pare che la prima intesa trovata nei giorni scorsi sia già saltata. Come riporta La Stampa, la maxi-villa all’Eur e le altre offerte non avrebbero convinto la conduttrice. In ballo, intanto, ci sarebbero ben 100 milioni di euro. E l'ipotesi di una separazione consensuale si fa sempre meno concreta.

Secondo diverse indiscrezioni, in un primo momento l'ex capitano della Roma avrebbe acconsentito a lasciare alla Blasi la maxi-villa all’Eur con 25 camere da letto, palestra, campo di padel, piscina e varie aree relax. "Cerchiamo di chiuderla senza farci la guerra, per il bene dei nostri tre figli", avrebbe detto lui, come riportato da Grazia Longo sul quotidiano torinese. A tirarsi indietro però sarebbe stata lei alla fine. Anche se non è chiaro il motivo. Intanto i legali di entrambi pare non vogliano commentare l’intesa bocciata.

La Stampa, poi, fa notare che "dopo 20 anni di vita insieme e due professioni così ben remunerate i beni da spartire sono tanti. A parte gli 84 milioni di euro netti guadagnati dal calciatore e gli ingaggi milionari della presentatrice dell’Isola dei famosi, il patrimonio comune è stimato intorno a 100 milioni di euro". Nel frattempo, dopo l'intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera, gli amici della ex coppia si dividono. C'è chi prende le parti dell'uno e chi dell'altra.