Fabrizio Corona sparito da Instagram: dopo l'attacco a Ilary Blasi... pesantissimi sospetti

Fermi tutti, è sparito Fabrizio Corona. Almeno il suo profilo Instagram, che risulta non più raggiungibile: "Utente non trovato", compare sul social. Il tutto, impossibile non notarlo, poche ore dopo l'inizio della sua offensiva contro Ilary Blasi e Francesco Totti, con la promessa di rivelare dettagli piccanti sulla loro rottura (il primo, la foto della presunta prima ragazza con cui il Pupone avrebbe tradito la conduttrice).

La conferma della sparizione arriva da Ivano Chiesa, legale dell'ex re dei paparazzi: "Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram. È già la seconda volta. È assurdo. Stiamo pensando di intraprendere vie legali".

Ma che cosa è successo? La pista più probabile è che l'account sia stato segnalato da altri utenti di Instagram, magari fan della coppia inferociti per l'operazione di Corona. E dopo un certo numero di segnalazioni, lo stop al profilo scatta in automatico.

Dopo aver rilanciato la foto di Martina - presunto primo tradimento di Totti - Corona aveva aggiunto che sabato sera la Blasi si trovava alla festa della sua manager, Graziella Lopedoto. "Poi è arrivato qualcuno proprio ora noto alle cronache", aggiungeva sibillino Corona, quasi a promettere ulteriori indiscrezioni. Poi, lo stop. Il gossip per ora si ferma. Almeno su Instagram.