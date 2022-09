Totti-Blasi, il sospetto di Simona Ventura: "Cosa è successo davvero?"

19 settembre 2022 a

Simona Ventura conosce Ilary Blasi e Francesco Totti "da tanti anni". E ora non vuole commentare la storia dei Rolex e delle borse... "Io conosco bene anche i loro avvocati, Annamaria Bernardini de Pace - che oggi tutela Totti e nel 2008 difese me quando divorziai da Stefano Bettarini - e Alessandro Simeone - che rappresenta Ilary e per dieci anni ha curato i miei interessi professionali - quindi non mi sbilancerei", dice la conduttrice in una intervista a Il Messaggero. E non vuole sbilanciarsi la Ventura perché "i due sono tutt' altro che avventati. Ogni loro mossa è molto ben ponderata e non me la sento di dire una sola parola: chi lo sa cosa c'è dietro questa storia? Cosa è successo davvero?".

Il 6 settembre scorso, poi, la Ventura ha postato sui social una sua intervista a Francesco Totti che aveva fatto del 2008. In questo passaggio ripubblicato lui confessava di aver fatto sesso una notte in una cabina del telefono, a Roma. Voleva forse intendere che il Capitano è sempre stato così? Che non c'era nulla di cui stupirsi? "Volevo solo far capire come una volta era tutto più spontaneo, mentre oggi tutto è soffocato dal politicamente corretto", conclude la Ventura.