Francesco Totti, bomba su Ilary Blasi: "Lo ha fatto davanti a figli"

Il primo compleanno senza Ilary Blasi, per Francesco Totti, che festeggia i 46 anni senza l'ormai ex moglie. Già, dopo vent'anni la coppia è scoppiata. Al fianco del Pupone c'è la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Le celebrazioni in un ristorante alle porte di Roma: insieme a Totti i figli, gli amici di sempre e lei, Noemi, il volto nuovo.

Il racconto del compleanno dell'ex capitano della Roma lo offre Il Messaggero: una cena riservata a base di pesce. E come detto al tavolo c'erano anche Cristian e Chanel, i figli ormai adolescenti di Francesco ed Ilary. Il tutto è avvenuto nella notte sera tra lunedì e martedì, il compleanno di Totti è infatti il 27 settembre. E il quotidiano capitolino offre una succosa indiscrezione circa quel che è accaduto a mezzanotte: Totti prima ha spento le candeline, dunque ha dato un bacio a Noemi, davanti a tutti gli invitati, forse uno dei primi in pubblico.

Certo, in questo caso di paparazzi non ce n'erano. Nessuna foto: solo il racconto del Messaggero. E insomma, Francesco Totti con quel bacio ha sancito la sua nuova vita. Anche davanti ai suoi figli, con buona pace di Ilary Blasi.

Dunque, altri dettagli: il Pupone si è presentato all'evento non con il suo suv Lamborghini ma con un'auto differente, proprio per non attirare attenzione. Sui social, i figli, hanno riservato al padre frasi piene di dolcezza: "Auguri all'unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo", ha scritto Chanel. "Auguri vita, ti amo da morire", le ha fatto eco il primogenito Cristian.