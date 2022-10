Michelle Hunziker, un pianto inarrestabile: "Ecco le mie condizioni"

03 ottobre 2022 a

Grande commozione per Michelle Hunziker. La conduttrice di Mediaset diventerà nonna per la prima volta. Oltre alle lacrime versate durante il pubblico annuncio della figlia Aurora Ramazzotti, la showgirl non ha trattenuto l'emozione nemmeno alla festa in cui è stato rivelato il sesso del bebè. A dimostrazione una foto da lei condivisa su Instagram, dove la si vede sorridente ma con gli occhi lucidi. "Le mie condizioni dopo averlo saputo", scrive a corredo.

Aurora e il compagno Goffredo Cerza diventeranno dunque genitori di un bel maschietto. La notizia è arrivata con un grande evento celebrato nella giornata della festa dei nonni, che giustamente Michelle ha voluto ricordare: "Arrivo eh! Presto lo sarò anche io". Pochi giorni fa era stato Eros Ramazzotti a commentare il lieto annuncio: "Divento nonno; giovane nonno, perché sono giovane! Bella notizia, perché comunque è sempre un’anima che nasce, che cresce e che viene da due persone che si amano, e questa è la cosa fondamentale".

Da qui il dolce augurio: "Quello che gli auguro è vedere meno cose brutte di quelle che stanno succedendo adesso e la gente che si ami di più. Questo è l’augurio, poi la vita di dà quello che hai lì e tu devi prenderlo, portarlo avanti, migliorarti, fare del bene, aiutare il prossimo e la natura. Questo dovrà fare mio nipote, come i miei figli e come tutti quelli che vivono questa vita, perché questo pianeta non è nostro, qualcuno ce l’ha dato e bisogna trattarlo bene". Parole che avevano commosso la figlia, felicissima per l'attesa.