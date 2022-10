Michelle Hunziker e Trussardi? La foto di Signorini è un terremoto: ora...

05 ottobre 2022 a

a

a

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. La coppia avrebbe deciso di archiviare la separazione e ricominciare. A svelarlo un clamoroso retroscena che parla di un ritorno di fiamma, con l'imprenditore che avrebbe trascorso alcune notti assieme all'ex moglie. A confermarlo alcune foto scattate dal settimanale Chi. Qui si vede Trussardi prima entrare in serata nell’appartamento di Milano in cui vivono la showgirl svizzera e le figlie Sole e Celeste Trussardi, poi uscire la mattina dopo.

Negli scatti, Trussardi è alquanto distratto tanto da dimenticare il portafoglio subito consegnato dalla tata delle figlie. Già nelle settimane scorse non era passata inosservata la fine del flirt tra la Hunziker e il chirurgo Giovanni Angiolini. Così come la decisione della conduttrice di rimettere al dito la fede. Oltre alla riconciliazione con l'ex marito, per Michelle è un periodo di grandi sorprese. La 45enne sta per diventare nonna.

Aurora Ramazzotti, la figlia avuta dal cantante Eros, è incinta. La 26enne aspetta un figlio dal compagno Goffredo Cerza. Dalle storie Instagram della coppia, si vede una Michelle commossa e felicissima per la new entry nella famiglia allargata. La Hunziker negli ultimi tempi si è riavvicinata anche a Eros Ramazzotti. La showgirl ha addirittura partecipato all'ultimo concerto del cantante, dimostrando che i dissidi sono solo acqua passata.