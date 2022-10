Elisa Esposito "a un passo dalla morte": il dramma della prof di "corsivo"

Francesco Fredella 13 ottobre 2022 a

Tutti la ricordano per le lezioni di "corsivo" su Tik Tok. Praticamente Elisa Esposito è diventata famosa in pochi mesi. "Stavo per morire, ho rischiato di diventare cieca", racconta la prof che oggi conta più di un milione di follower. La sua disavventura viene spiegata in un video. "Una parte di me che non vi ho mai raccontato, ci tengo", questa la didascalia al filmato che affronta la nascita prematura della futura star dei social. Lei, 20 anni, fa un salto indietro nei ricordi e va a quel 24 luglio 2002, quando sua madre iniziò a non sentirla più nel pancione. "Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso", svela.

E nel racconto drammatico non mancano momenti di difficoltà: la professoressa di corsivo dice che sua madre non sentiva più il cordone ombelicale, che praticamente si era annodato al collo della piccola Elisa. La piccola ha rischiato di morire ed è stato necessario un cesareo urgente. Elisa, appena nata, pesava appena 2 chili. La sua storia, però, è finita nel migliore dei modi. Oggi Elisa è una ragazza piena di vita, che ama i social.