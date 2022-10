Chiara Ferragni, solo slip e collant: tutto trasparente (si vede tutto)

28 ottobre 2022 a

All'improvviso, a tarda serata, ecco la foto che manda in solluchero i follower di Chiara Ferragni. L'influcencer, imprenditrice fashion e, last but not least (in termini di business) moglie di Fedez e madre di Leone e Vittoria, manda in tilt Instagram con una story particolarmente piccante. Un cuore rosso gigante "censura" l'unica parte della foto all'acqua di rose, il volto angelico dell'ex blogger Blonde Salad. Il resto è scabrosamente tutto in vista.

Striminzita e aderentissima canottierina bianca che resta maliziosamente abbarbicata a metà vita, giusto sopra l'ombelico (toh, che combinazione). E là sotto? Tutto a vista: slippino bianco decisamente "micro" indossato in strategica combinazione con un paio di collant neri a rete dalla maglia larga. Talmente larga da risultare praticamente trasparenti.





Lo sfondo poi, l'elegante bagno della casa milanese della coppia più visualizzata della Rete italiana, contribuisce a rendere al meglio un (finto) effetto di scatto rubato. Lo schema è ben noto agli esperti di marketing applicato ai social: l'intrusione nel privato, il voyeurismo spinto degli utenti, la sensazione di essere tra i pochi privilegiati a poter "spiare" il vip tra le quattro mura domestiche, sono tutti "plus" che garantiscono la resa di un post o, come in questo caso, una story.

In questo, con la sua alternanza tra innocenti istantanee dedicate ai figli, tra coccole e innocenti bisticci e infuocate incursioni nella più sfrenata passione casalinga, la signora Ferragni in Fedez è decisamente una maestra.