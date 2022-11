Anna Falchi gode per la Lazio: luce soffusa e... si scatena il delirio

07 novembre 2022 a

Vittoria per la Lazio all'Olimpico. E tra i tifosi che festeggiano c'è anche Anna Falchi. La conduttrice sceglie un video su Instagram per condividere tutta la sua gioia. Nel filmato la Falchi si mostra mentre guarda la partita con tanto di luce soffusa. A corredo il commento: "È storia sì. È finita Roma-Lazio e abbiamo vinto il derby. Ma va. Sempre forza Lazio, forza. Me lo sto vedendo qui, da un piccolo device, ma l'importante è esserci sempre".

A segnare il punto, Felipe Anderson, che dopo la partita ha raccontato: "Sicuramente quello di oggi è un derby da ricordare. Sto senza voce, vale la pena tenere la maglia di oggi. Sappiamo che ogni derby è parte della storia del calcio quindi devo tenerla. È uno sbaglio pensare che è tutto a posto senza Ciro (Immobile) e Sergej (Milinkovic Savic), loro sono stati con noi. Ciro è stato con noi tutto il ritiro, sono particolari che ci aiutano". Da qui l'appello: "Dobbiamo continuare con questa umiltà perché siamo forti".

Il calciatore brasiliano deve molto, come da lui ammesso, a Immobile: "Ciro è un leader e mi ha dato un po’ di consigli visto che gioco nel suo ruolo. Lui è un maestro, non posso dirvi qui quali consigli però. Speriamo che torni il prima possibile, ma finché non torna devo tenere per me i segreti dei movimenti. Nel secondo tempo abbiamo lottato su ogni palla tutti insieme, anche chi è entrato. Questo significa che questo gruppo può puntare in alto, ci dà la carica per proseguire".