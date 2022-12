Corna, trova la moglie a letto col migliore amico e viene anche umiliato: terrificante

07 dicembre 2022 a

Una storia clamorosa, che si scopre leggendo il Daily Star, storia tradotta e rilanciata da Dagospia. Nella pagina delle lettere del tabloid britannico, un lettore chiede aiuto all'esperta di relazioni di coppia Jane O'Gorman, il tutto dopo aver scoperto che la moglie è andata a letto col suo migliore amico, nel loro letto di casa. E non solo: il malcapitato è stato anche cacciato di casa dalla moglie stessa.

"Mia moglie mi ha cacciato per aver osato rispondere. Dice che non posso tornare a casa finché non mi scuso per averle mancato di rispetto. Questo è tipico di lei. Il fatto è che lei è nel torto per essere andata a letto con il mio migliore amico. Vuole che io perdoni e dimentichi la loro relazione, ma perché dovrei farlo?", scrive l'uomo. Già, cacciato di casa per aver reagito il malo modo alle corna che aveva scoperto di avere in testa.

E ancora, aggiunge: "Io e lei siamo sposati da sette anni. Durante questo periodo, mi sono morso la lingua e ho chiuso un occhio sulle sue numerose scappatelle. Le ho permesso di ridicolizzarmi con ogni tipo di uomo, dal suo ex fidanzato al suo vecchio capo. Una volta, in vacanza in Spagna, ha sbaciucchiato diversi camerieri mentre io guardavo dall'altra parte", racconta disperato il suo calvario. "Mi ero convinto che si stava semplicemente sfogando dopo un anno difficile al lavoro. Ma andare a letto con il mio migliore amico è stato troppo", sottolinea il marito tradito.

Dunque, la risposta dell'esperta. Parlando della moglie, Jane Gorman spiega: "Non riesce a sopportare di essere svergognata e affrontata. È chiaro che pensa che la miglior forma di difesa sia l'attacco, ma ne esce in modo patetico. È palesemente ovvio che è lei che deve scusarsi e crescere. Ha sbagliato. Ti ha spinto oltre il limite andando a letto con il tuo migliore amico". Ma nella chiusa delle risposta, ecco che l'esperta piazza il carico da novanta: "Vuoi tornare a casa nonostante questo significhi tornare in sua compagnia? A quanto pare, il vostro matrimonio è stato disfunzionale e infelice fin dall'inizio". Francamente, è difficile darle torto.