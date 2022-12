Meghan Markle, l'orrore: "Deve sfilare nuda mentre al ricoprono di escrementi"

20 dicembre 2022 a

Uno sfogo vergognoso contro Meghan Markle ha portato Jeremy Clarkson alla sospensione. Il giornalista tra i più popolari del Regno Unito, è stato punti dal Sun per aver ospitato nella sua rubrica commenti violenti e volgari sulla consorte del principe Harry. "Di notte - scriveva lo scorso 16 dicembre - non riesco a dormire e me ne sto lì, digrignando i denti e sognando il giorno in cui [Meghan] verrà fatta sfilare nuda per le strade di ogni città in Gran Bretagna, mentre la folla scandisce ‘Vergogna!’ e le getta addosso escrementi". Ma non finisce qui, perché Clarkson ha aggiunto: "Tutti quelli che hanno la mia età la pensano allo stesso modo, ma ciò che mi fa disperare è il fatto che i più giovani, specialmente le ragazze, pensano che lei sia fantastica. Pensano fosse una prigioniera di Buckingham Palace".

Clarkson ha paragonato "l’odio" che prova per la duchessa di Sussex a quello nutrito per la primo ministro scozzese Nicola Sturgeon. Paragone che ha visto la diretta interessata intervenire: "La travolgente emozione che provo per uomini come Jeremy Clarkson è la pietà. Non riesco a immaginare come deve essere [vivere] così consumati e stravolti dall’odio per altre persone, in questo caso sembra nei confronti delle donne in particolare, al punto da scrivere quel tossico, vile abuso". Poi la Sturgeon ha tirato in ballo le frasi "misogine"ai danni di Meghan.

A nulla sono valse le scuse dopo il polverone. "Ho fatto una gaffe…ho scritto di Meghan…sono atterrito di aver causato così tanto dolore e starò più attento in futuro", ha spiegato senza risultati. E infatti tra le numerosissime persone a contestarlo spunta anche la figlia Emily: "Voglio chiarire che mi oppongo a tutto ciò che mio padre ha scritto su Meghan Markle. I miei punti di vista sono sempre stati chiari per quel che concerne la misoginia, il bullismo e il modo in cui le donne vengono trattate dai media".